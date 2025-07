EROE DEL MARE: UOMO DI 55 ANNI MUORE Dopo AVER SOTTRATTO DUE BAMBINI DALLE ONDE

Una tragedia si è consumata ieri sulla spiaggia libera di Crecchio, vicino agli stabilimenti Asterope e Asteria. Un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, ha perso la vita dopo aver salvato due bambini in difficoltà tra le onde. Secondo le testimonianze, Cantoli stava trascorrendo una giornata di mare sulla spiaggia quando ha notato i due bambini in difficoltà. Senza esitare, si è tuffato in acqua per soccorrerli e, dopo averli messi in salvo, ha accusato un malore.

Un bagnino si è tuffato in acqua per aiutare Cantoli, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 e i carabinieri sono intervenuti prontamente, ma Cantoli è stato dichiarato morto sul posto.