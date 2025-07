TENTATIVI DI TRUFFA TELEFONICA NEL TERAMANO: I CARABINIERI METTONO IN GUARDIA SULLO “SPOOFING”

Nei giorni scorsi si sono registrati in provincia di Teramo diversi tentativi di truffa telefonica con la tecnica dello “spoofing”, un metodo sempre più diffuso attraverso cui i malintenzionati mascherano il numero del chiamante per farlo sembrare quello di un ente affidabile, come una caserma dei Carabinieri.

I truffatori, tramite telefonate e messaggi, si sono falsamente qualificati come appartenenti all’Arma, nel tentativo di convincere i cittadini a effettuare versamenti di denaro o a fornire le credenziali d’accesso ai conti correnti. I tentativi sono fortunatamente falliti, grazie alla prontezza delle vittime che hanno riconosciuto il raggiro.

Un episodio analogo è stato segnalato anche da un cittadino residente in provincia di Pisa, che ha ricevuto una chiamata con numero apparentemente riconducibile a una caserma dei Carabinieri del Teramano. L’interlocutore, spacciandosi per carabiniere, sosteneva di dover effettuare “verifiche” sulla carta di credito, ma il cittadino ha intuito l’inganno e interrotto la conversazione.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla massima attenzione:

“Nessuna Forza di Polizia, né ente pubblico, banca o ufficio postale chiede mai versamenti di denaro né operazioni di verifica delle carte di pagamento per telefono. Non fornite mai dati bancari o personali e non effettuate bonifici su richiesta telefonica. In caso di dubbio, contattate immediatamente il 112.”

Per ulteriori informazioni e consigli su come difendersi dalle truffe, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale dei Carabinieri:

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/contro-le-truffe