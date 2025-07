INVESTE UN MOTORINO E SCAPPA, CACCIA AD UNA CITROEN GRIGIA

Non dovrebbero essere lunghe, le indagini che porteranno all’identificazione del pirata della strada che oggi, intorno alle 12, ha travolto il motorino sul quale viaggiava un 18enne di Teramo, che era andato a fare spese per la famiglia. La zona dell’incidente è quella di via Cavour, all’altezza del bivio per Torricella, dove c’è la sede dell’associazione degli alpini. L’investitore, che era alla guida di una Citroen grigia, dopo aver travolto il ragazzo, si è dato alla fuga, ma alcune testimonianze e le numerose telecamere, pubbliche e private, presenti nelle zona, dovrebbero offrire indicazioni utili per risalire all identità dell’uomo che, a questo punto, solo presentandosi spontaneamente alle forze dell’ordine, potrebbe limitare in parte la gravità delle accuse delle quali dovrà rispondere. Il ragazzo investito ha riportato la frattura di un gomito, alcune ferite e si sta sottoponendo ad una tac, per ulteriori accertamenti. A condurre le indagini è la Polizia locale di Teramo.