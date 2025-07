L’ACCUSA/ QUESTO FURGONE HA CERCATO DI SPERONARE TRE. VOLTE LE NOSTRE BICI”

Buongiorno, vi mando questa foto perché l’autista di questo mezzo comunale …ha tentato di speronarci… o comunque di spaventarci tre volte in due minuti! Io a casa ho una moglie e due bimbe! La ciclabile è impraticabile con bici da corsa. Avevamo appena passato piazza Garibaldi in direzione Giulianova. La ciclabile era piena di vetri rotti, plastiche, sporcizia varia. Impraticabile insomma. Si fora all’ 80%. Tra l’altro fino ad un mese fa tanti tratti compreso quello famosissimo dove sono posizionati i cordoli in cemento terminavano con transenne ed eri costretto a scendere dalla bici, scavalcare ed immetterti sulla strada… Insomma una situazione non facile per i ciclisti! Insomma veniamo a noi. Noi scendavamo da piazza Garibaldi in FILA INDIANA e non sulla ciclabile e sentivo il clacson… una volta. Due volte… 3 volte. Alla fine il furgone accelera e mi sfiora per poi allargarsi. Poi riaccelera e sfiora un mio amico (nonno con due nipotine a casa) per poi decelerare nuovamente e ripetere la cosa 200mt dopo!!! II tutto fatto da due netturbini con mezzo di servizio. Mi sono fermato e glie ne ho dette quattro… lui a brutto muso mi risponde: “COGLIONE DOVETE ANDARE SULLA CICLABILE” .

LETTERA FIRMATA