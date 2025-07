I LETTORI CI SCRIVONO / CHE CI FA QUELLA GRU IN CURVA?

Per cortesia pubblicate questa foto: gru lasciata in mezzo a via Dati, in piena curva da lunedì. È una strada a doppio sensi e quella gru crea problemi al traffico. Sono venuti anche i vigili ad elevare verbali perché avevano chiuso totalmente solo un piccolo varco per passare a piedi.