ORDINANZA DIVIETO ALCOLICI, IL COMUNE PRECISA: “BAR E RISTORANTI POTRANNO VENDERLI”

Come giàcomunicato,questa mattina il Sindaco Gianguido D’Alberto ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente, istruita dal Comando di polizia municipale, che dispone il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 16:00 alle ore 04:00, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico maggiormente sensibili della città.

Il divieto, che sarà in vigore da domani, 1 agosto, fino al 30 settembre, interesserà in particolare Piazza Garibaldi, Viale Mazzini (fino alla rotatoria in Largo Antonio Tancredi), Viale Bovio (fino all’incrocio con Via Rischiera), i Giardini Marcozzi, la Villa Comunale “Stefano Bandini”, Corso De Michetti, Via Sant’Antonio, Largo Melatini, Corso Cerulli, Piazza Orsini, Via della Verdura, Via del Vescovado, Piazza Martiri della libertà, Via San Berardo, Via Paris, Via Savini, Piazza Verdi, Via Veneto, Via Paladini, Via Delfico, Via Comi, Corso San Giorgio, Via Capuani, Via Oberdan, Via Vezzola, Piazza San’Anna, Piazzetta del Sole, Piazza Madonna delle Grazie e l’area della stazione ferroviaria.

Nelle stesse aree e nelle stessa fascia oraria sarà vietata anche la detenzione, a scopo di consumo immediato sul posto, di bevande alcoliche in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori aperti (privi della chiusura originaria).

Il divieto, come precisato nell’ordinanza, non si applicherà all’interno degli spazi autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto (dehors, tavoli esterni di bar, ristoranti ed altri esercizi di produzione e vendita di alimenti e bevande) durante gli orari di apertura dei relativi esercizi, e neanche all’interno delle aree oggetto di eventi e manifestazioni espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale o appositamente segnalati al SUAP del Comune e supportati da preventiva autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

“Si tratta di un’ordinanza la cui opportunità è stata ampiamente condivisa, nell’ottica di un’azione di supporto dell’Amministrazione comunale alla gestione dell’ordine pubblico, di competenza esclusiva delle Forze dell’Ordine, anche dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che si è riunito martedì pomeriggio su mia richiesta – spiega il primo cittadino – L’adozione di questo provvedimento è motivata anche dal fatto che gli episodi dell’ultimo periodoerano tutti direttamente o indirettamente connessi all’abuso di alcool, come confermato nel corso della riunione del comitato. Un’ordinanza che vuole avere una valenza non solo di prevenzione e sanzionatoria ma anche educativa e che mira a garantire anche il rispetto del decoro del centro storico e delle aree maggiorsensibili della città. A differenza di altre realtà territoriali, abbiamo scelto di non penalizzare le attività commerciali, che al contrario vanno tutelare e per le quali non cambierà nulla. Potranno continuare a servire e vendere alcolici, se da asporto in contenitori chiusi, nel pienorispetto delle norme previste a tutela della collettività tutta".