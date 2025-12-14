MUSICA E SOLIDARIETÀ, I LIONS RACCOLGONO 4700 EURO PER IL PROGETTO “VOLISSO”

Una serata di musica e solidarietà ha animato il Teatro Comunale di Atri sabato 13 dicembre 2025, con il concerto “Note di solidarietà” . L’evento, promosso dai sette Club Lions della Zona, ha avuto come protagonisti l’Associazione Corale Santa Cecilia APS di Teramo e l’Orchestra Benedetto Marcello, diretti dal maestro Maurizio Vaccarili, che hanno eseguito lo splendido “Stabat Mater” di Gioachino Rossini.

Performace di grande intensità artistica ed emotiva, capace di unire la bellezza della musica sacra alla forza della solidarietà.

L’iniziativa ha consentito di raccogliere 4.700 euro destinati al Progetto Volisso, programma promosso dai Lions per sostenere interventi di sviluppo umano e sociale nei Paesi più fragili, con particolare attenzione all’istruzione, alla salute e all’autonomia delle donne e dei bambini.

Il Progetto Volisso rappresenta concretamente lo spirito del motto lionistico “We Serve”: un impegno costante nel costruire comunità più giuste e solidali, attraverso azioni che vanno oltre l’assistenza immediata e investono sul futuro delle persone.

“La Musica per Servire”, ha unito le forze per trasformare la musica in un gesto concreto di amore e speranza.

Ancora una volta, i Lions hanno dimostrato come la cultura e l’impegno civile possano camminare insieme, offrendo al territorio un esempio virtuoso di cooperazione e sensibilità sociale.