IL SALUTO / ADDIO LELIO

Addio a Lelio Pompei: un amico che ci lascia, ma resta nel cuore. La forza silenziosa dell’amicizia

A volte i percorsi si separano, ma il legame resta, silenzioso e indissolubile.

Se n’è andato Lelio Pompei, di Montefino,un amico incontrato tanti anni fa, quando lavoravamo alla Comunità Montana di Cermignano, e poi smarrito come accade spesso nella vita. Eppure, negli ultimi anni ci eravamo ritrovati per caso, e quel caso aveva cancellato il tempo: era come se non ci fossimo mai persi di vista.

Ci scambiavamo gli auguri in occasione delle festività promettendoci di rivederci, di riprendere un discorso interrotto. Rimandavamo, senza pensare che “nessuna notte è infinita” e che le cose più vere chiedono tempo, presenza, cura.

Lelio era così: poco incline ad apparire, profondamente capace di essere. Diretto, autentico, con un amore grande e silenzioso per la sua famiglia. Un uomo serio nel suo lavoro di geometra , ma soprattutto un amico vero, di quelli che sanno esserci senza clamore.

Ho appreso della sua scomparsa ed il dispiacere è stato forte. Come se insieme a lui se ne fosse andato un frammento della mia storia: quella più verde, più energica, più leggera. Resta il legame. Resta la gratitudine.

Alla sua famiglia va il mio pensiero più sincero e le mie condoglianze.Queste parole vogliono essere solo un tributo discreto, come lui: a un uomo schivo, che non amava mettersi in mostra, ma che ha saputo lasciare un segno profondo e vero in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

Daniele Martegiani