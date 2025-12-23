LA FORZA DEL GOSPEL PER L’ONCOLOGIA DI TERAMO: UN CONCERTO DI MUSICA E SOLIDARIETÀ

La musicadiventa filo conduttore di una serata speciale dedicata alla solidarietà e alla curanel prossimo grande appuntamento che vedrà protagonista la città di Teramo. È tutto pronto per il Concerto gospel di beneficenza, un evento che nasce non solo per emozionare il pubblico, ma anche per offrire un sostegno concreto e tangibile a chi affronta ogni giorno la battaglia contro la malattia. L’atmosfera sarà magica fin dall’arrivo degli ospiti: ad accogliere il pubblico all’ingresso sarà l’esibizione di un quartetto jazz, coordinati dal professor Livio Nibid, composto dai talentuosi studenti del liceo “Delfico Montauti”, a testimonianza del coinvolgimento attivo delle giovani generazioni in iniziative di valore sociale. Seguirà il concerto gospel dei Gospel Sound Machine diretti dal maestro Loris di Medoro. L’organizzazione ha voluto puntare sulla potenza evocativa del gospel, un genere che affonda le sue radici nella spiritualità e nella resilienza. Il gospel non è solo canto, è un inno alla vita che rinasce dalle difficoltà, una condivisione del dolore che si trasforma in gioia collettiva Il progetto è reso possibile grazie alla regia organizzativa dell'associazione Eureka, presieduta da Benedetta Giannella in collaborazione e in sinergia operativacon l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e l’Associazione Italiana Donne Medico, partner fondamentali per la riuscita dell'iniziativa. Decisivo il supporto di partner istituzionali di primo piano che hanno sposato la causa ed hanno contribuito alla realizzazione: il Comune di Teramo, il BIM e l’Università degli Studi di Teramo. La rilevanza sociale e culturale del concerto è testimoniata dall'ampio sostegno istituzionale. L’evento vanta infatti il patrocinio di Regione Abruzzo, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Provincia di Teramo, CPO Regione Abruzzo e CPO Provincia di Teramo, ASL di Teramo, Ordine dei Medici, Liceo “Delfico-Montauti” e Fondazione Tercas, uniti nel comune obiettivo di sensibilizzare e sostenere la lotta contro il cancro. “L’impegno profuso nell’organizzare questo evento nasce da un desiderio profondo, condiviso da tutte le associazioni coinvolte: costruire una rete di protezione che non lasci mai solo chi affronta il percorso oncologico. Non stiamo semplicemente pianificando una serata di beneficenza; stiamo unendo le nostre forze per dare voce a chi lotta, trasformando ogni gesto di solidarietà in un sostegno concreto e in un messaggio di speranza“, commenta Giannella. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare: acquistare un biglietto (con il contributodi15 euro) per questo concerto non significa solo assicurarsi una serata di grande musica, ma compiere un gesto d’amore verso la propria comunità Vi aspettiamo domenica 11 gennaio ore 18 nell’auditorium del Parco della Scienza.

Per info e biglietti: Benedetta 3389696217 Francesco 3935628325 Gabriella 3408050754