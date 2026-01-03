ARGHIRÒ APRE IL 2026 CON DUE APPUNTAMENTI D'ATMOSFERA, TRA SONORITÀ RAFFINATE E I DOORS



Un inizio d’anno all’insegna della musica dal vivo e delle buone vibrazioni. Arghiro Caffè Restaurant apre il 2026 con un calendario di appuntamenti che intreccia suoni, atmosfere e stili diversi, trasformando il locale in un punto di riferimento per chi cerca esperienze culturali oltre la semplice pausa caffè. Oggi, sabato 3 gennaio la giornata si apre a mezzogiorno con la musica d’autore di Frankie J.F. Caruso Quartet, un progetto che mette al centro la scrittura e l’eleganza delle esecuzioni, ideale per accompagnare il pranzo con sonorità raffinate. La stessa sera, alle 19:00, il testimone passa alla console: DJ Dad Fader e DJ Naomi firmano un set pensato per cambiare ritmo e portare il pubblico verso un’atmosfera più notturna, tra selezioni ricercate e groove contemporanei. Lunedì 5 gennaio, sempre alle 12:00, spazio invece al rock senza tempo con The Soul Riders, tribute band dedicata ai The Doors. Un omaggio energico e fedele che promette di far rivivere lo spirito di Jim Morrison e compagni, tra classici immortali e un sound capace di coinvolgere anche le nuove generazioni. Con questa proposta, Arghiro conferma la propria vocazione: non solo ristorazione, ma un luogo dove la musica diventa parte integrante dell’esperienza. Un invito a vivere il locale a tutte le ore del giorno, lasciandosi guidare dalle note e dall’atmosfera di un gennaio che parte decisamente col piede giusto.