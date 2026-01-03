ANCARANO ACCOGLIE LA FIAMMA OLIMPICA: SPORT, EMOZIONE E VALORI CHE UNISCONO LA COMUNITÀ

Un momento carico di emozione e significato ha visto protagonista la comunità di Ancarano alle porte di Teramo, in occasione dell’accoglienza della Fiamma Olimpica. Un evento simbolico che ha unito sport, istituzioni e cittadini, rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione dei valori olimpici.

Ad accogliere per primo la luce olimpica è stato Mattia Gatti, giovane atleta di taekwondo, accompagnato dal suo istruttore Michele Maloni. Con grande emozione e responsabilità, Mattia ha ricevuto la Fiamma e in un gesto fortemente simbolico, l’ha successivamente consegnata al padre Danilo Gatti, Consigliere Comunale di Ancarano, suggellando così un passaggio ideale tra generazioni, tra sport e impegno civico.

Presenti all’importante appuntamento anche la mamma Claudia Iaconi, numerose Concittadine e Concittadini di Ancarano ed il Sindaco Pietrangelo Panichi che ha voluto essere presente a Teramo e testimone diretto di un momento tanto significativo per l’intera comunità.

«L’accoglienza della Fiamma Olimpica da parte dei nostri Concittadini alle porte di Teramo – ha dichiarato il Sindaco Panichi – rappresenta per Ancarano un’occasione di grande orgoglio. È un simbolo universale di pace, impegno, sacrificio e rispetto, valori che come comunità sentiamo profondamente nostri. Vedere un giovane atleta come Mattia e un amministratore come Danilo uniti in questo gesto ci ricorda quanto sia importante investire nei giovani e nello sport come strumenti di crescita umana e sociale».

Il Sindaco ha inoltre sottolineato il valore collettivo dell’evento: «La presenza di Concittadine, Concittadini, amiche, amici di Mattia, dimostra quanto Ancarano sappia stringersi attorno ai momenti che fanno crescere il senso di comunità. Eventi come questo lasciano un segno, soprattutto nei più giovani, e rafforzano il legame tra istituzioni, famiglie e territorio. A nome mio personale, dell'Amministrazione e Comunità tutta di Ancarano, grazie a Mattia e Danilo per averci fatto vivere emozioni uniche».

L’accoglienza della Fiamma Olimpica rimarrà un ricordo indelebile per Ancarano: un momento di condivisione autentica, capace di trasmettere entusiasmo, speranza e l’orgoglio di appartenere ad una comunità viva e partecipata.