PLACEMENT E STUDENT EXPERIENCE: L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO VINCE IL PROGETTO EUROPEO ERCULES NEL PROGRAMMA ERASMUS+



L’Università degli Studi di Teramo è tra i vincitori del progetto europeo ERCULES-EuRopean Centers for scaling Up VET Learning Excellences in Sales, finanziato nell’ambito della Call ERASMUS-EDU-2025-PEX-COVE (Centres of Vocational Excellence) del programma Erasmus+.

Il progetto mira a creare e rafforzare Centri di Eccellenza per la Formazione Professionale (CoVE) nel settore delle vendite, promuovendo l’innovazione didattica, l’integrazione tra sistemi educativi e mercato del lavoro, l’uso dell’intelligenza artificiale nella formazione e la progettazione condivisa dei curricula. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’upskilling e reskilling, dell’inclusione, della parità di genere e dello sviluppo di modelli formativi modulari e digitali.

L’iniziativa coinvolge un consorzio internazionale di 16 organizzazioni, di cui 9 tra enti di istruzione, università e organismi di rappresentanza e 7 imprese e organizzazioni private, provenienti da sei Paesi europei: Italia, Francia, Germania, Austria, Danimarca e Polonia.

Il progetto ERCULES, della durata di 48 mesi, ha ottenuto un finanziamento complessivo di circa 3 milioni di euro e ha superato con successo la valutazione della Commissione Europea, raggiungendo un punteggio di eccellenza. All’Università di Teramo sarà destinato un budget pari a quasi 280mila euro.

Il progetto si colloca tra le iniziative strategiche dell’Ateneo dedicate al placement, allo sviluppo delle competenze e all’occupabilità degli studenti.

Capofila del progetto è l’Università Politecnica delle Marche. Per l’Università degli Studi di Teramo, il responsabile scientifico e coordinatore del progetto è il delegato del Rettore al Placement e Student experience prof. Antonio Prencipe, che coordinerà le attività dell’Ateneo all’interno del partenariato europeo.

«La partecipazione dell’Università degli Studi di Teramo al progetto ERCULES – ha sottolineato il prof. Antonio Prencipe – rappresenta un risultato di grande rilievo, che rafforza l’impegno dell’Ateneo nel collegare in modo sempre più efficace la formazione universitaria con il mondo del lavoro. Il progetto si inserisce pienamente nelle politiche di placement e di valorizzazione del percorso formativo ed esperienziale dello studente, favorendo lo sviluppo di competenze avanzate, l’occupabilità dei laureati e un dialogo strutturato con imprese e sistemi di formazione professionale, in linea con le sfide della transizione digitale e del mercato del lavoro europeo».

«Questo importante risultato – ha dichiarato il Magnifico Rettore Prof. Christian Corsi – conferma la capacità dell’Università degli Studi di Teramo di essere protagonista nei programmi europei e di contribuire attivamente a reti internazionali di eccellenza. Il progetto ERCULES rafforza il ruolo strategico dell’Ateneo nel promuovere innovazione, qualità della formazione e integrazione con il mondo produttivo, a beneficio degli studenti e del territorio».