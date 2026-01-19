FOTO/ L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: INAUGURAZIONE TRA FOLLA E ASCOLTI TV

Un debutto partecipato, in piazza e in televisione, per l’apertura dell’anno di L’Aquila Capitale italiana della Cultura. La cerimonia inaugurale, andata in scena sabato tra le strade del capoluogo abruzzese, è stata seguita su Rai 3 da 266.000 spettatori, con picchi che hanno superato quota 600.000.

Nel pomeriggio, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, oltre 20.000 persone hanno preso parte agli spettacoli nel centro storico. Il programma pubblico ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto: vie e piazze si sono animate con luci, performance e installazioni itineranti, accompagnando il pubblico lungo un percorso urbano pensato per coinvolgere residenti e visitatori.

Tra i momenti più suggestivi, in cielo il drone show “Sotto un unico cielo”, mentre a terra ha attirato l’attenzione il passaggio di Dundu, la grande marionetta luminosa, affiancata dalle esibizioni degli artisti che hanno scandito la serata e reso il centro storico un teatro diffuso.