VIDEO / ALLA SAVINI COMINCIATI I LAVORI DI RIMOZIONE DEL GUANO

Sono iniziati questa mattina gli interventi di rimozione del guano dall’ex scuola Savini di Teramo, passaggio preliminare e indispensabile in vista dell’avvio dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione dell’edificio. L’operazione, affidata alla ditta Pavind, sarà particolarmente impegnativa a causa dell’ingente quantità di deiezioni accumulatesi nel corso degli anni. L’ex plesso scolastico, infatti, è stato a lungo occupato da colonie di piccioni che hanno trasformato diversi ambienti interni ed esterni in veri e propri depositi di guano. La bonifica rappresenta una fase determinante del cronoprogramma complessivo, sia per ragioni igienico-sanitarie sia per consentire alle imprese di operare in condizioni di sicurezza durante le successive fasi di cantiere. Solo al termine della completa pulizia e sanificazione sarà possibile procedere con gli interventi strutturali previsti dal progetto. L’obiettivo dell’amministrazione è restituire alla città un edificio sicuro e riqualificato, dopo anni di inutilizzo e degrado. I lavori di rimozione del guano proseguiranno nei prossimi giorni, mentre parallelamente si stanno completando le ultime verifiche tecniche propedeutiche all’apertura del cantiere vero e proprio.

