TORANO BANDISCE UN CONCORSO DI IDEE PER LA 55ESIMA SAGRA

Torano Nuovo punta a rinnovare uno dei suoi appuntamenti più identitari. L’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Anna Ciammariconi, ha avviato ufficialmente il percorso di rilancio e innovazione della Sagra del Vino, della Salsiccia, dei Maccheroni e del Formaggio Fritto, che nell’estate 2026 celebrerà la 55ª edizione. Una manifestazione che da oltre mezzo secolo rappresenta un simbolo della comunità toranese e un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, chiamata ora a confrontarsi con nuove sfide in termini di attrattività, qualità dell’offerta e capacità di raccontare il territorio. Con Decreto Sindacale del 26 gennaio 2026 è stato istituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare proposte di innovazione per la manifestazione. Il tavolo coinvolge l’Ente comunale, realtà produttive e associative, aziende vitivinicole e rappresentanti della società civile, con l’obiettivo di costruire un percorso partecipato, aperto e condiviso. All’interno di questa strategia si inserisce anche la pubblicazione di un Avviso pubblico per un concorso di idee, pensato per raccogliere proposte progettuali innovative capaci di contribuire al rinnovamento della Sagra. Le idee pervenute saranno esaminate dal gruppo di lavoro con funzione consultiva e potranno orientare le scelte future, accompagnando l’evento verso nuove prospettive di crescita e di promozione turistica. Il bando del concorso di idee e il relativo modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 31 marzo 2026. Un passo che segna l’inizio di una nuova fase per una festa storica, nel segno della tradizione ma con lo sguardo rivolto al futuro.