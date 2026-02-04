L'UNITE LANCIA LA SFIDA PER LA SALUTE DEI SUOLI EUROPEI

L'Università degli studi di Teramo

accende i riflettori sulla rigenerazione del suolo alla 116ª

edizione di Fieragricola. Venerdì 7 febbraio, alle 11, presso il

padiglione 7 di Veronafiere, UniTe presenterà l'innovativo

progetto europeo TRAILS4SOIL.

L'iniziativa, di durata quinquennale e finanziata dall'Unione

Europea, si inserisce nella missione 'Un accordo sul suolo per

l'Europa', puntando a invertire i processi di degradazione dei

terreni attraverso sistemi produttivi resilienti e

climaticamente adattabili. L'ateneo teramano ricopre un ruolo

strategico nel consorzio scientifico, coordinando lo studio

sulle pratiche di Agricoltura Rigenerativa Conservativa.

Il team di ricerca fornisce supporto metodologico su aspetti

cruciali come la rotazione delle colture, l'uso di colture di

copertura e l'incremento della sostanza organica. Il convegno

vedrà la partecipazione di esperti internazionali, tra cui

Emilio Gonzalez (Università di Cordoba) e Michele Pisante

(Università di Teramo), quest'ultimo responsabile del

monitoraggio dell'efficacia dei sistemi rigenerativi. "L'impatto

di TRAILS4SOIL è ambizioso - spiega il professor Pisante - e

punta all'obiettivo Ue del 75% di suoli sani entro il 2030". In

linea con il Green Deal e la strategia Farm to Fork, il progetto

mira a ridurre l'erosione e l'inquinamento aumentando la

biodiversità. Grazie a evidenze scientifiche validate,

l'Università di Teramo promuove così una trasformazione

dell'agricoltura verso modelli neutrali dal punto di vista

climatico ed economicamente equi, mettendo al centro la salute

della terra.