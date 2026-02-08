SICUREZZA STRADALE A VIALE CRUCIOLI: NO ALLA RIMOZIONE DEL SEMAFORO, SÌ A SOLUZIONI CHE TUTELINO I PEDONI

Buonasera, apprendiamo grazie a voi che l’amministrazione comunale ha intenzione di rimuovere definitivamente il semaforo, ormai disattivo, su viale Crucioli. In qualità di residente ho già sollevato la questione direttamente alla Macroarea, chiedendo che ci si opponga a tale decisione. Dopo la rimozione dei dissuasori e ora anche del semaforo, si rischia di lasciare una circolazione veicolare totalmente priva di controllo, a discapito della tutela dei pedoni. È bene ricordare che il semaforo era dotato anche di segnalazione acustica, fondamentale per garantire la sicurezza dell’attraversamento alle persone non vedenti. Per questo motivo la proposta è quella di installare un semaforo a chiamata pedonale o dotato di sensori di traffico, così da coniugare la sicurezza con l’esigenza di evitare congestioni sulla viabilità. Snellire il traffico non significa consentire ai veicoli di correre di più, ma trovare soluzioni equilibrate che tutelino tutti gli utenti della strada.

Roberto Iannetti