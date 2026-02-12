INCONTRO ISTITUZIONALE DEL MAGNIFICO RETTORE CHRISTIAN CORSI CON L’AMBASCIATRICE DEL PARAGUAY

Il Magnifico Rettore Christian Corsi ha incontrato ieri a Roma l’Ambasciatrice del Paraguay in Italia Maria José ArgañaMateu. Un colloquio cordiale di confronto e dialogo volto a stringere rapporti accademici, scientifici e culturali tra l’Università e il Paese sudamericano e a favorire la mobilità di docenti e studenti, lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti e di cooperazione istituzionale ed economica. L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo delle relazioni internazionali e di allargamento della rete di cooperazione dell’Università di Teramo in Sudamerica, dopo che l’Ateneo lo scorso ottobre è entrato a far parte del Gruppo di Cooperazione Internazionale delle Università Brasiliane (GCUB), come prima università italiana aderente. «Il confronto con l’Ambasciatrice - ha dichiarato il Magnifico Rettore Christian Corsi- contribuisce allo sviluppo della nostra visione di Ateneo aperto al mondo. Il Paraguay è un Paese in crescita, con il quale condividiamo la volontà di investire nell’alta formazione come motore di sviluppo sociale ed economico. Il colloquio ha avuto un valore strategico anche in vista della prossima missione istituzionale dell’Ateneo in Sudamerica, grazie alla quale, oltre a consolidare ed espandere la rete in Brasile, visiteremo anche il Paraguay con l’obiettivo di sottoscrivere accordi quadro con i principali atenei per promuovere progetti di ricerca interdisciplinari e progetti comuni di sviluppo».