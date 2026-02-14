PICCOLO GIALLO: AUTO ABBANDONATA FUORISTRADA A COLLEPARCO

È un piccolo mistero da chiarire, quanto accaduto stanotte a Colleparco, a Teramo, dove un furgone , probabilmente per una sbandata, è finito appena fuori strada in una piccola scarpata. L’auto è stata rinvenuta stamattina senza alcun conducente a bordo. L’episodio ha destato curiosità e tra i residenti della zona, che hanno notato il veicolo finito alcuni metri più in basso rispetto alla carreggiata, ma non risultano feriti né si ha notizia di incidenti. È probabile che il conduvcente, non riuscendo a risalire sulla carreggiata, abbia preferito andare a casa rimandando poi ad oggi il recupero. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e gli accertamenti tecnici utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.





