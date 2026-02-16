ELEZIONI PROVINCIA / LA FORZA DEL TERRITORIO: “NELLA NOSTRA LISTA COMPETENZE ECCELLENTI”



La lista “La Forza del Territorio”, tradizionale espressione in Provincia di Teramo dei partiti di centrodestra e di ampie forze civiche, è lieta di comunicare l’avvenuta presentazione della squadra dei candidati per le elezioni provinciali dell’8 marzo prossimo. Sono presenti in lista tre consiglieri uscenti, ossia Pietro Adriani (Campli), Cristina Cianella (Mosciano) e Luciano Giansante (Martinsicuro). A loro si aggiungono il Sindaco di Montorio Fabio Altitonante, il consigliere di Silvi Bruno Valentini, la consigliera di Teramo Caterina Provvisiero, il consigliere di Ancarano Danilo Gatti, il consigliere di Arsita Ettore Trosini, la consigliera di Sant’Omero Nadia Ciprietti e la consigliera Federica Intini di Pietramela. A quest’ultima va un particolare ringraziamento per la disponibilità alla candidatura di servizio, posto che, essendo il corpo elettorale formato esclusivamente dai consiglieri comunali dei 47 comuni della Provincia, è ben evidente il dato della ponderazione che non lascia, in taluni casi, margine di competizione. La lista “La Forza del Territorio” ritiene di aver messo a disposizione eccellenti competenze e validi amministratori, dando spazio a tutti i territori della nostra Provincia, e confida in un risultato che le consenta di confermarsi come la lista più votata dagli amministratori teramani.

