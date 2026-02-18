MATTEUCCI (UGL) “LA CONFERMA DI CANZIO LASCIA SGOMENTI”

La Ugl salute per voce del Segretario Abruzzo Matteucci Stefano esprime contrarietà circa la decisione assunta nella seduta di ieri della Giunta regionale di confermare il commissario alla guida della ASP 1 di Teramo.

"Una scelta che solleva interrogativi inevitabili, alla luce della situazione economico-finanziaria dell’Ente, più volte oggetto di attenzione pubblica e di articoli di stampa che ne hanno evidenziato le criticità gestionali.

Parliamo di una realtà che svolge un ruolo essenziale: garantire assistenza e cure alle fasce più fragili della popolazione. Una missione delicata che richiede solidità amministrativa, programmazione efficace e risultati concreti.

Eppure, negli ultimi anni, la ASP 1 è stata al centro di numerose critiche e di segnalazioni relative a difficoltà economiche, contenziosi riferiti alla gestione commissariale, situazioni su cui abbiamo da sempre chiesto chiarezza e trasparenza.

Ci chiediamo: quali obiettivi sono stati realmente raggiunti? Quali indicatori di miglioramento hanno motivato questa riconferma? Quali risultati concreti sono stati conseguiti sul piano del risanamento e della tutela dei servizi, oggi non nel futuro? Incalza Matteucci.

Confermare una guida in un contesto come quello descritto significa avallare un percorso che, ad oggi, non sembra aver prodotto quell’inversione di tendenza attesa dalla comunità.

Non è una questione personale, ma una questione di merito e di responsabilità istituzionale. Quando si amministra un ente pubblico che gestisce servizi assistenziali fondamentali, non possono bastare promesse o annunci: servono risultati verificabili.

La cittadinanza, i lavoratori dell’Ente e soprattutto gli utenti delle strutture meritano risposte chiare. Meritano di sapere quale sia il piano concreto per il rilancio della ASP 1 e in che tempi si intenda riportare equilibrio nei conti e stabilità gestionale.

Riteniamo che il territorio meriti un cambio di passo reale, fondato su trasparenza, competenza e responsabilità", conclude Matteucci della Ugl salute Abruzzo.