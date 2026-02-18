TRE UBRIACHI AL VOLANTE E TRE LADRI SCOPERTI DAI CARABINIERI

Servizi straordinari di controllo nel fine settimana lungo la costa e nei centri collinari della Val Vibrata, con verifiche su circolazione stradale, prevenzione dei reati predatori e rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. L’operazione, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, ha interessato in particolare Martinsicuro, Tortoreto e Alba Adriatica.

Nel corso dei posti di controllo due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti: per entrambi è scattato il ritiro della patente. Tre giovani, provenienti da fuori zona e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati invece intercettati mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni. Dopo l’identificazione, non avendo fornito valide motivazioni sulla loro presenza, saranno proposti per l’adozione di misure di prevenzione con divieto di permanenza nell’area.

I controlli hanno riguardato anche esercizi pubblici e soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. In un ristorante di Colonnella, ispezionato congiuntamente da Carabinieri, NIL e personale sanitario della Asl, sono emerse irregolarità in materia di sicurezza e lavoro: assenza di segnaletica antincendio, documento di valutazione dei rischi non aggiornato e due lavoratori in nero. L’attività è stata sospesa e successivamente riaperta dopo la regolarizzazione dei dipendenti. Contestate sanzioni amministrative per circa 20mila euro, con prescrizione di adeguamento alle norme.

Durante lo stesso controllo la Asl ha disposto il sequestro sanitario di circa 70 chilogrammi di alimenti – carne, pesce e pasta – sui quali sono in corso verifiche.