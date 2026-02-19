GIULIANOVA, NEL 2025 647MILA PRESENZE TURISTICHE, DI CARLO: «RISULTATO ECCEZIONALE»

E’ un risultato straordinario, quello relativo alle presenze turistiche a Giulianova nel 2025. Lo conferma il report provvisorio annuale diffuso nelle scorse ore dalla Regione Abruzzo. Stando ai dati, infatti, le presenze registrate in città nell’arco di 12 mesi sono state 647.000. Si tratta di un record storico, testimoniato anche dall’incremento di 48.000 unità nell’alberghiero, e di 42000 nell’extra alberghiero.

“ Siamo naturalmente soddisfatti - commenta l’assessore al Turismo Marco Di Carlo - I numeri, che premiano l’ottimo lavoro svolto attraverso il piano strategico di marketing, dimostrano che gli obiettivi di inizio mandato sono stati centrati e superati. Il risultato evidenzia una migliore e più incisiva visibilità sul piano promozionale. Significative, va inoltre detto, le percentuali di fidelizzazione. Chi viene a Giulianova vuol tornarci, ed è questa la più eloquente controprova del valore dell’ offerta.

Il traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione costante con gli operatori del settore, con gli albergatori, i balneatori, i ristoratori, gli esercenti. Li ringraziamo per aver saputo portare i servizi di ospitalità ad un livello così alto. Con loro, negli anni, è stato costruito un rapporto di fitta interlocuzione, anche nell’ambito della Consulta del Turismo, che a breve sarà ricostituita. L’ impegno del Polo Museale nell’incessante valorizzazione del patrimonio artistico e culturale è risultato preziosissimo. Puntiamo adesso – prosegue Di Carlo - ad un’azione mirata sui mercati europei, indispensabile per continuare a sognare quel milione di presenze che ci consentirebbe di entrare a pieno titolo nel gotha delle destinazioni turistiche. Fondamentale continuare ad investire sulla destagionalizzazione degli arrivi, possibile solo attraverso l’organizzazione di eventi di richiamo, musicali, culturali o sportivi. Credo, in ogni modo, che un ruolo prioritario lo abbiano le infrastrutture stradali. Una su tutte, l’ultimo tratto della Teramo - Mare, che completerebbe il collegamento con Roma. Di grande giovamento, inoltre, risulterebbe in città la realizzazione di altre sale espositive, di un nuovo palazzetto dello Sport e di un cine-teatro, progetto, quest’ultimo, a cui si sta lavorando da mesi. L’azione amministrativa, se da un lato ambisce a cogliere tutte le prospettive di crescita, dall’altra coltiva le grandi opportunità offerte dalla Rivera del Gigante, il marchio che consente di valorizzare le identità locali contestualizzandole in un territorio più ampio, potenzialmente più attrattivo”.