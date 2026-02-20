LA DAL NEGRO NON PRODURRÀ PIÙ CARTE DA STU, MA MONTORIO REAGISCE





A Montorio al Vomano lo Stù non si ferma. Dopo la notizia della cessazione della produzione delle carte da gioco dedicate da parte della Dal Negro e a poco più di un mese dalla conclusione del Torneo Natalizio, terminato il 5 gennaio scorso, l’associazione “Il Colle e il Solleone” ha scelto di reagire trasformando una criticità in opportunità, avviando un nuovo percorso di valorizzazione della tradizione locale.

Da questa volontà nasce il progetto “Lu Stù”, iniziativa che intreccia radici e rinnovamento e che coinvolge direttamente la rete delle ricevitorie e delle attività con licenza tabacchi del territorio montoriese. Le realtà locali hanno individuato nella Tabaccheria Furia il punto di coordinamento operativo, segno di una collaborazione diffusa e orientata alla costruzione di un progetto condiviso di valore culturale e sociale.

A sostenere l’iniziativa sono Bar Gelateria Benignetti Roberta, Tabaccheria Furia Ugo, Alimentari Di Properzio Luigi, Bar Coccia d’Argento, Bar Andy&Mary e la stessa associazione promotrice: una rete di operatori che ha scelto di fare squadra per il bene della comunità e per dare continuità a una delle tradizioni più radicate del paese.

Il nuovo direttivo, guidato dalla presidente Angela Di Giammarco, ha impresso sin da subito un’accelerazione sul piano dell’innovazione e della visibilità. «C’è soddisfazione per il lavoro svolto – sottolinea la presidente –: il gruppo prosegue nel solco tracciato negli anni precedenti, ma con un deciso cambio di passo, soprattutto sul fronte della promozione e dell’apertura a nuove progettualità».

Tra le prime azioni concrete già portate a termine figura la creazione del brand ufficiale “Lu Stù”, marchio registrato che identifica l’associazione e il suo percorso. Il lancio è accompagnato da un progetto di merchandising annuale – t-shirt, felpe e altri articoli – pensato per rafforzare il senso di appartenenza e rendere sempre più riconoscibile il movimento legato al gioco tradizionale montoriese.

Quello avviato rappresenta però soltanto l’inizio di una visione più ampia. Nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità che coinvolgeranno l’intera comunità e ribadiranno la volontà di Montorio al Vomano di non limitarsi a custodire le proprie tradizioni, ma di farle evolvere e vivere nel tempo.