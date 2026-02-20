NUOVA MEGADISCARICA A GRASCIANO, SI ALLARGA IL FRONTE DEL NO

Una sala gremita quella di ieri sera per l'assemblea convocata dall’Associazione "La Fornace". Cittadini, comitati e amministratori si sono stretti in un unico fronte contro il progetto della Green Management S.r.l. (pratica PUAR 0335033/25) che prevede un impianto da oltre 1,1 milioni di metri cubi. Presenti non solo i rappresentanti di Notaresco, ma anche alcuni consiglieri di Mosciano Sant’Angelo, a conferma che la lotta coinvolge ormai l’intera Valle del Tordino.

Il Sindaco di Notaresco ha assunto impegni precisi davanti alla cittadinanza: la Commissione comunale Ambiente, che si riunirà entro giovedì prossimo, diventerà il centro nevralgico della resistenza tecnica e politica. Tra i punti chiave: l’invio immediato di comunicazioni tecniche agli enti regionali, il coordinamento con tutti i sindaci del comprensorio e l’affidamento di un incarico a un esperto ambientale per bloccare l’autorizzazione.

Il comitato e i cittadini restano vigili: "Non permetteremo che il nostro territorio venga sacrificato. Puntiamo su turismo, commercio e industria, non vogliamo la nomea di 'discarica d'Italia'. Monitoreremo ogni singolo impegno preso". Resta sul tavolo la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario con tutti i sindaci del territorio e una commissione di vigilanza regionale.