IL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO PRESENTA LA SUA RICETTA DI GOVERNO

Il Partito Liberaldemocratico arriva in Abruzzo con un approccio
diverso: liberale, radicale, europeista. Non ideologia astratta, ma
soluzioni concrete basate su ecienza, trasparenza e competenza.Tre pilastri applicati al territorio
Liberalismo economico pragmatico: Meno sprechi, più ecienza.
Non assistenzialismo, ma investimenti mirati dove servono.
Radicalità democratica: Trasparenza totale, accountability, più
potere ai cittadini e decisioni sempre più condivise.
Europeismo convinto: L'Abruzzo cresce dentro l'Europa. PNRR da
sbloccare, infrastrutture da completare, opportunità da cogliere.
CANDIDATI SUL TERRITORIO
Saranno presenti i candidati sindaco PLD per le prossime elezioni
amministrative:
•
•
Alessandro Carbone, candidato Sindaco Comune di Chieti
Gianluca Fusilli, candidato elezioni suppletive Comune di
Pescara
Il PLD porta il suo metodo anche nelle amministrazioni locali:
ecienza sui bilanci, trasparenza sui dati, soluzioni vericabili.
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 18:00 – Inizio evento
Modera: Chiara De Paolis, Componente Assemblea Nazionale PLD
Intervengono
•
•
•
•
•
Alessandro Sforza, Segretario Provinciale PLD Chieti
Alessandro Carbone, Candidato Sindaco Chieti – Proposte per la
Città di Chieti
Gianluca Fusilli, Candidato Sindaco suppletive Pescara
Bruno Ciccarini, Direzione Regionale PLD Abruzzo (Responsabile
Dossier Strategico per l'Abruzzo)
Luciano Monticelli, Segretario Regionale PLD AbruzzoConclusioni
•
On. Luigi Marattin, Segretario Nazionale Partito
Liberaldemocratico
PERCHÉ IL PLD IN ABRUZZO
"L'Abruzzo merita una politica seria" – dichiara Luciano Monticelli,
Segretario Regionale – "Una politica basata su competenza,
trasparenza e risultati misurabili. Non promesse elettorali, ma metodo.
Non slogan, ma soluzioni concrete. Il Partito Liberaldemocratico porta
in Abruzzo un approccio diverso: liberale sull'economia, radicale sulla
democrazia, europeista sulle opportunità.
"
L'INTERVENTO DI MARATTIN
Il Segretario Nazionale On. Luigi Marattin illustrerà la visione del
partito a livello nazionale e come questa si declina sui territori.
Temi centrali
•
•
•
•
Il liberalismo come metodo di governo
Radicalità democratica e trasparenza
Il ruolo dell'Europa per il rilancio dei territori
Come si costruisce un'opposizione seria e credibile
CHI È IL PLD
Il Partito Liberaldemocratico, guidato dall'On. Luigi Marattin, è una
forza liberale, radicale ed europeista che colloca al centro la persona,
le sue libertà e le sue opportunità.
Si fonda su quattro pilastri:
Liberalismo economico: ecienza delle istituzioni, concorrenza,
regole chiare e uguali per tutti, valorizzazione del merito.
Radicalità democratica: trasparenza delle decisioni, partecipazione
reale, centralità dei diritti politici e civili dei cittadini.Europeismo: un'Italia pienamente protagonista nell'Unione europea,
alleata dell'Occidente e impegnata nel completamento
dell'integrazione europea.
Metodo e responsabilità: politiche basate su competenza, dati
vericabili, valutazione degli impatti e chiara accountability verso gli
elettori.
INFORMAZIONI PRATICHE
Data: Lunedì 23 febbraio 2026
Ora: 18:00
Luogo:
Chieti
Consiglio Provinciale di Chieti, Corso Marrucino 97 –