IL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO PRESENTA LA SUA RICETTA DI GOVERNO

Il Partito Liberaldemocratico arriva in Abruzzo con un approccio

diverso: liberale, radicale, europeista. Non ideologia astratta, ma

soluzioni concrete basate su ecienza, trasparenza e competenza.Tre pilastri applicati al territorio

Liberalismo economico pragmatico: Meno sprechi, più ecienza.

Non assistenzialismo, ma investimenti mirati dove servono.

Radicalità democratica: Trasparenza totale, accountability, più

potere ai cittadini e decisioni sempre più condivise.

Europeismo convinto: L'Abruzzo cresce dentro l'Europa. PNRR da

sbloccare, infrastrutture da completare, opportunità da cogliere.

CANDIDATI SUL TERRITORIO

Saranno presenti i candidati sindaco PLD per le prossime elezioni

amministrative:

Alessandro Carbone, candidato Sindaco Comune di Chieti

Gianluca Fusilli, candidato elezioni suppletive Comune di

Pescara

Il PLD porta il suo metodo anche nelle amministrazioni locali:

ecienza sui bilanci, trasparenza sui dati, soluzioni vericabili.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 18:00 – Inizio evento

Modera: Chiara De Paolis, Componente Assemblea Nazionale PLD

Intervengono

Alessandro Sforza, Segretario Provinciale PLD Chieti

Alessandro Carbone, Candidato Sindaco Chieti – Proposte per la

Città di Chieti

Gianluca Fusilli, Candidato Sindaco suppletive Pescara

Bruno Ciccarini, Direzione Regionale PLD Abruzzo (Responsabile

Dossier Strategico per l'Abruzzo)

Luciano Monticelli, Segretario Regionale PLD AbruzzoConclusioni

On. Luigi Marattin, Segretario Nazionale Partito

Liberaldemocratico

PERCHÉ IL PLD IN ABRUZZO

"L'Abruzzo merita una politica seria" – dichiara Luciano Monticelli,

Segretario Regionale – "Una politica basata su competenza,

trasparenza e risultati misurabili. Non promesse elettorali, ma metodo.

Non slogan, ma soluzioni concrete. Il Partito Liberaldemocratico porta

in Abruzzo un approccio diverso: liberale sull'economia, radicale sulla

democrazia, europeista sulle opportunità.

"

L'INTERVENTO DI MARATTIN

Il Segretario Nazionale On. Luigi Marattin illustrerà la visione del

partito a livello nazionale e come questa si declina sui territori.

Temi centrali

Il liberalismo come metodo di governo

Radicalità democratica e trasparenza

Il ruolo dell'Europa per il rilancio dei territori

Come si costruisce un'opposizione seria e credibile

CHI È IL PLD

Il Partito Liberaldemocratico, guidato dall'On. Luigi Marattin, è una

forza liberale, radicale ed europeista che colloca al centro la persona,

le sue libertà e le sue opportunità.

Si fonda su quattro pilastri:

Liberalismo economico: ecienza delle istituzioni, concorrenza,

regole chiare e uguali per tutti, valorizzazione del merito.

Radicalità democratica: trasparenza delle decisioni, partecipazione

reale, centralità dei diritti politici e civili dei cittadini.Europeismo: un'Italia pienamente protagonista nell'Unione europea,

alleata dell'Occidente e impegnata nel completamento

dell'integrazione europea.

Metodo e responsabilità: politiche basate su competenza, dati

vericabili, valutazione degli impatti e chiara accountability verso gli

elettori.

INFORMAZIONI PRATICHE

Data: Lunedì 23 febbraio 2026

Ora: 18:00

Luogo:

Chieti

Consiglio Provinciale di Chieti, Corso Marrucino 97 –