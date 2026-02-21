×

VIDEO / IL CICLONE FABRIZIO CORONA SI ABBATTE SULL'ARGHIRÒ, IN UN TRIPUDIO DI SELFIE BAGNATI, PER "AMICIZIA CON BERARDO"

CoroberaÈ il personaggio del momento, capace di catalizzare un’attenzione intergenerazionale, senza che le polemiche che l’investono e gli attacchi che riceve possano minimamente scalfirne l’immagine, anzi, come una sorta di kryptonite al contrario, tutto quello che fanno contro Fabrizio Corona riafferma e consolida, amplifica ed esalta il mito di Fabrizio Corona. Arrivato con tre ore di ritardo, sull’Arghirò del fraterno amico Berardo Di Battista si è abbattuto come un ciclone, richiamando una vera e propria folla di persone accorse solo nella speranza di un selfie e che hanno atteso paziententemente i tempi che venivano comunicati… fino alla 15 quando, finalmente, è apparso. Il tempo di mangiare una tagliata, rispondere alle domande dei giornalisti, scattare un centinaio di selfie e forse di più, e poi via, in macchina verso Bolzano.Vita da divo, forse, di certo vita in corsa, per un uomo che ha intuito, di più e meglio di tanti altri, cosa offrire al pubblico di oggi, in overdose da social e da miti precostituiti. Corona, il cattivo ragazzo, racconta sé stesso, di più e meglio di quanto chiunque altro potrebbe. E lo fa senza fingere, anzi: esaltando anche i suoi lati negativi, perché sa che nasconderli sarebbe perdere di umanità. E lui, che si sente “persona del popolo”, non vuole perdere umanità, anzi: quando gli si chiede che ci fa a Teramo il personaggio del momento, se non c’è una serata, uno spettacolo o un evento… risponde: «Sono amico di Berardo da trent’anni, e quando un amico chiama…»