VIDEO / IL CICLONE FABRIZIO CORONA SI ABBATTE SULL'ARGHIRÒ, IN UN TRIPUDIO DI SELFIE, PER "AMICIZIA CON BERARDO"

È il personaggio del momento, capace di catalizzare un’attenzione intergenerazionale, senza che le polemiche che l’investono e gli attacchi che riceve possano minimamente scalfirne l’immagine, anzi, come una sorta di kryptonite al contrario, tutto quello che fanno contro Fabrizio Corona riafferma e consolida, amplifica ed esalta il mito di Fabrizio Corona. Arrivato con tre ore di ritardo, sull’Arghirò del fraterno amico Berardo Di Battista si è abbattuto come un ciclone, richiamando una vera e propria folla di persone accorse solo nella speranza di un selfie e che hanno atteso paziententemente i tempi che venivano comunicati… fino alla 15 quando, finalmente, è apparso. Il tempo di mangiare una tagliata, rispondere alle domande dei giornalisti, scattare un centinaio di selfie e forse di più, e poi via, in macchina verso Bolzano.Vita da divo, forse, di certo vita in corsa, per un uomo che ha intuito, di più e meglio di tanti altri, cosa offrire al pubblico di oggi, in overdose da social e da miti precostituiti. Corona, il cattivo ragazzo, racconta sé stesso, di più e meglio di quanto chiunque altro potrebbe. E lo fa senza fingere, anzi: esaltando anche i suoi lati negativi, perché sa che nasconderli sarebbe perdere di umanità. E lui, che si sente “persona del popolo”, non vuole perdere umanità, anzi: quando gli si chiede che ci fa a Teramo il personaggio del momento, se non c’è una serata, uno spettacolo o un evento… risponde: «Sono amico di Berardo da trent’anni, e quando un amico chiama…»

