CITTADINANZA DIGITALE, UN PREMIO ALLA ZIPPILLI

Si è conclusa con un importante traguardo educativo la seconda edizione di Digital Cives – Media Education sulla cittadinanza digitale, iniziativa che ha visto l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “Zippilli-Noè Lucidi” protagonista a livello regionale. Tutti gli studenti della classe 2^A della Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Zippilli” hanno infatti ufficialmente ottenuto il Patentino Digitale, risultando tra i primissimi "patentati" della Regione Abruzzo.

L’iniziativa, promossa dal Corecom Abruzzo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha fornito ai giovani gli strumenti critici necessari per navigare nel mondo digitale con consapevolezza e responsabilità. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente del Corecom Giuseppe La Rana, il Direttore dell’USR Abruzzo Massimiliano Nardocci e il Dirigente della Polizia di Stato Giammauro Placido, a testimonianza dell'alto valore istituzionale del percorso compiuto dagli alunni teramani.

"L'acquisizione del Patentino Digitale – è il commento in merito del dirigente scolastico di Teramo1, Lia Valeri – rappresenta per i nostri ragazzi non solo un merito accademico, ma una vera e propria certificazione di cittadinanza consapevole. In un'epoca in cui la vita virtuale è indissolubile da quella reale, potenziare le competenze digitali è un dovere della scuola: significa insegnare ai giovani a distinguere le opportunità dai rischi, proteggendo la loro libertà e integrità nel web".

Un riconoscimento speciale è stato conferito alla Professoressa Gabriella Ferraioli, che ha guidato la classe nel progetto ricevendo il titolo di Facilitatore Digitale, figura chiave nel raccordo tra istituzioni e studenti per la promozione di una cultura della rete sicura.

“Questo traguardo – conclude la Valeri – è per noi l’inizio di un percorso in cui i nostri studenti diventano attori protagonisti e responsabili della società moderna. Vedere i ragazzi della Zippilli ricevere questo riconoscimento dalle massime autorità regionali conferma che la sinergia tra scuola, famiglie e istituzioni è la chiave per formare cittadini capaci di abitare il futuro con etica e spirito critico”.