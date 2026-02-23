AMICACCI VINCE LA PRIMA STORICA COPPA ITALIA, IL PLAUSO DI SINDACO E PREFETTO



Storica impresa della Deco Amicacci Abruzzo, che a Porto Torres solleva per la prima volta la Coppa Italia FIPIC 2025/2026 dedicata al professor Antonio Maglio. Nella finale disputata domenica 22 febbraio, la formazione abruzzese ha superato 53-47 il S. Stefano Kos Group al termine di una partita intensa e difensiva, chiudendo nel migliore dei modi un weekend già aperto dal convincente successo in semifinale sulla Dinamo Lab Banco di Sardegna (67-52). L’atto conclusivo è stato a lungo bloccato, con percentuali basse e attacchi soffocati dalle difese. S. Stefano ha mantenuto il controllo del punteggio per gran parte della gara, trascinata dall’avvio travolgente del capitano Andrea Giaretti, autore di 15 punti nel primo quarto e top scorer dei suoi con 22 complessivi. Con il passare dei minuti, però, l’aggressività difensiva dell’Amicacci ha limitato le principali opzioni offensive marchigiane: Vigoda e Balsamo hanno chiuso con percentuali molto basse, e l’attacco di S. Stefano si è progressivamente inceppato. Dopo un primo periodo complicato, coach Carlo Di Giusto ha rimescolato le rotazioni trovando risposte decisive dalla panchina. In particolare il britannico McIntyre (16 punti con ottime percentuali) ha garantito continuità realizzativa, mentre nel quarto finale sono saliti di tono Benvenuto e Tanghe, ben supportati dalla regia lucida di Mehiaoui. Il sorpasso abruzzese è maturato tra terzo e quarto periodo, ma la svolta definitiva è arrivata negli ultimi due minuti: precisione ai liberi e una serie di difese di grande intensità hanno creato il margine che ha consegnato la coppa all’Amicacci. Per la società di Giulianova si tratta del primo successo nella competizione nazionale, mentre per Di Giusto è l’ottava Coppa Italia vinta in carriera da allenatore. Un risultato che conferma l’Amicacci stabilmente ai vertici del basket in carrozzina italiano, già protagonista negli ultimi anni anche a livello europeo.

S. Stefano Kos Group: Giaretti 22, Vigoda 8, Lasri 6, Balsamo 4, Cini 3, Scandolaro 2, Becker 2, Henriot, Bassoli.

Deco Amicacci Abruzzo: McIntyre 16, Benvenuto 10, Carvalho 8, Topo 7, Tanghe 6, Mehiaoui 4, Boganelli 2, Mandjam, Hansson.

Il plauso della città e lo sguardo all’Europa

A nome della comunità giuliese, il sindaco Jwan Costantini ha espresso le congratulazioni alla squadra per «uno straordinario traguardo che conferma l’Amicacci eccellenza del panorama cestistico nazionale». L’attenzione ora si sposta sugli impegni continentali: dal 12 al 15 marzo Giulianova ospiterà i quarti di finale di Coppa dei Campioni, con l’obiettivo di proseguire il percorso europeo che nella scorsa stagione aveva portato gli abruzzesi fino alla finale. Anche il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha voluto esprimere le proprie felicitazioni per i risultati raggiunti