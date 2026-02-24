DIGITAL CIVES, I RAGAZZI DELLA 3E DEL “GIOVANNI XXIII” VINCONO IL CONCORSO REGIONALE



Eccellenza, creatività e consapevolezza critica: sono questi gli ingredienti che hanno portato gli alunni della classe 3E della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. "Giovanni XXIII" di Pineto a trionfare nella seconda edizione del prestigioso Concorso Video "DigitalCives - Media Education sulla Cittadinanza Digitale ". Il contest ha visto la partecipazione di numerosi istituti provenienti da tutta la regione, ma è stata l’opera degli studenti di Pineto a convincere la giuria, conquistando il Primo Premio. Il loro elaborato è un cortometraggio in formato reel dal titolo emblematico "Fuga Blu". Il reel affronta con maturità e sensibilità artistica il tema dell'alienazione digitale, un fenomeno che colpisce da vicino le nuove generazioni. Il video mette in scena cinque giovani prigionieri nei propri dispositivi: un isolamento paradossale in cui, pur essendo vicini, i protagonisti ignorano completamente la realtà circostante, risucchiati dalla luce degli schermi. Il messaggio centrale è potente e trasversale: la riconnessione con se stessi passa necessariamente attraverso il coraggio di disconnettersi. "Questo traguardo dimostra come la scuola possa essere il luogo d'elezione per formare cittadini digitali consapevoli ed empatici", commenta l'istituto. "I ragazzi non hanno solo appreso ad usare i nuovi linguaggi della comunicazione, ma li hanno utilizzati per lanciare un grido di libertà contro la dipendenza tecnologica."