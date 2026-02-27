STRADE, LA PROVINCIA APPROVA UNA VARIAZIONE DA 2,5MILIONI

Approvate in Giunta dal presidente Camillo D'Angelo le variazioni di bilancio in entrata per investimenti ulteriori sulle strade e l'edilizia scolastica nell'anno 2026.

Per quanto riguarda le strade è stato previsto un investimento di 2 milioni e 500 mila euro per il primo nucleo viabile nei Comuni di Controguerra, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata e Torano Nuovo.

Per la messa in sicurezza della provinciale 32 di San Giorgio nel Comune di Castiglione Messer Raimondo la Provincia ha ottenuto un finanziamento dalla Protezione Civile di 700 mila euro per la realizzazione del secondo lotto funzionale dei lavori. Investimenti in ingresso, quindi, che vanno ad aggiungersi ai 13.694.802 euro già previsti nel bilancio di previsione per il 2026.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica sono stati iscritti in bilancio ulteriori 1 milione e 400 mila euro per gli adeguamenti normativi e la messa in sicurezza delle scuole e il finanziamento di 1 milione e 191 mila euro destinati alla biblioteca di Montorio al Vomano, di proprietà della Provincia, chiusa dopo il sisma del 2016.

"Un inizio anno che ci vede impegnati a far partire tutte le opere pubbliche programmate: intanto abbiamo espletato e aggiudicato alla ditta Costram i lavori per il Ponte di Collerenti, che saranno consegnati non appena avremo stipulato il contratto", commenta il presidente D'Angelo.