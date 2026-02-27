TERME DI CARAMANICO, LA CURATELA: «BENE L'INTERESSE, SI ARRIVI PRESTO ALLA SOLUZIONE»

La riapertura delle Terme di Caramanico resta l’obiettivo prioritario della curatela del fallimento della Società delle Terme srl, che conferma l’intenzione di arrivare in tempi rapidi alla riattivazione del polo turistico-terapeutico. In una nota firmata dai curatori Michele Pomponio e Carlo Del Torto si sottolinea con soddisfazione il crescente interesse manifestato, nelle ultime settimane, da gruppi privati e cordate pubbliche per il rilancio della struttura.
La curatela prende inoltre atto della decisione di AreaCom di prorogare al 24 aprile la scadenza del bando per la concessione ventennale delle sorgenti termali, scelta motivata dall’esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile alla procedura.
Nel documento si ribadisce che le determinazioni adottate sono assunte nel rispetto delle norme procedurali non derogabili e si conferma di aver già ricevuto una prima offerta. I curatori esprimono l’auspicio che le manifestazioni di interesse annunciate pubblicamente da altri operatori possano tradursi in proposte concrete in tempi brevi.
La curatela si dichiara quindi pronta a esaminare ogni ulteriore proposta che venga presentata secondo le modalità previste e che risulti economicamente congrua, in coerenza con l’obiettivo prioritario della migliore soddisfazione dei creditori.