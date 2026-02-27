CELEBRATO ANCHE A TERAMO L'ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il 27 febbraio 1939, con Regio Decreto, nasceva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a distanza di 87 anni si celebra per la prima volta, a livello nazionale, l’anniversario della sua fondazione. La celebrazione è iniziata nel Comando di via Diaz con l'alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti, alla presenza del Viceprefetto Vicario Alberto Di Gaetano e delle altre autorità civili, militari e religiose e i rappresentanti dei comuni del territorio provinciale. Durante la celebrazione, che ha avuto come tema "lì dove serve", ha preso la parola il Comandante Fabio Giovinazzo e nel suo intervento ha fornito i dati dell'attività svolta e ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le altre istituzioni, evidenziando che a breve saranno conclusi i lavori per la realizzazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Prefettura di Teramo all'interno del Comando. “Nelle emergenze siamo lì dove serve, cercando di dare risposta ai cittadini in occasione di interventi di soccorso e sempre in perfetta sinergia con le forze dell’ordine". La cerimonia è proseguita con la consegna di alcune onorificenze al personale in quiescenza e in servizio. Al termine della celebrazione, alcune scolaresche del capoluogo hanno potuto assistere ad un saggio professionale che si è concluso con lo stendimento della bandiera di grandi dimensioni e hanno visitato l’esposizione di attrezzature e mezzi operativi. Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, la caserma di via Diaz aprirà i cancelli a cittadini, bambini e famiglie, con l’iniziativa “CASERMA APERTA”, grazie alla collaborazione della sezione locale dell’Associazione Nazionale VV.F. e l’Associazione Grisù – Amici dei vigili del fuoco.