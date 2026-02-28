UN CAFFÈ CON IL SINDACO; A PINETO DELL'ORLETTA VARA UN PROGRAMMA DI INCONTRI COI CITTADINI AL BAR

Si chiama “Un caffè con il Sindaco” l’iniziativa voluta dal primo cittadino di Pineto, Alberto Dell’Orletta per creare uno spazio di confronto diretto e aperto, per ascoltare idee, proposte, segnalazioni e necessità della comunità. Si tratta di un ciclo di incontri informali che saranno organizzati nei diversi quartieri della città, con l’intento di favorire il dialogo tra l’amministrazione e i cittadini e promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 2 marzo 2026, nel Bar Columbia – Quartiere delle Nazioni, dalle 9,45 alle 10,45.

“Credo che una città si amministri bene – dichiara il Sindaco – solo ascoltando chi la vive ogni giorno. Per questo ho deciso di avviare un momento semplice e informale per incontrare i cittadini di persona, davanti a un caffè, e parlare insieme della nostra Pineto. Dalle esigenze delle famiglie ai problemi del territorio, ogni voce sarà preziosa. Questo è solo il primo di diversi appuntamenti che organizzeremo nei vari quartieri, per essere sempre più vicini alla comunità e ascoltare direttamente i cittadini. Invito i miei concittadini a partecipare per confrontarci, senza formalità, sul presente e sul futuro della nostra città”.