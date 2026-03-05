×

NOI MODERATI: «ASILO ALLA CONA, DOPO 5 MESI GRAVI CRITICITÀ»

Asilo “Falcone e Borsellino” di via Cona: gravi criticità a cinque mesi dall’inaugurazione.

A cinque mesi dall’inaugurazione dell’asilo comunale “Falcone e Borsellino” di via Cona, la struttura presenta ancora criticità

importanti che limitano il corretto svolgimento delle attività quotidiane.

L’area esterna è ancora un cantiere aperto e la palestra non risulta avviata, costringendo le attività motorie a svolgersi in spazi non

idonei come i corridoi. La cucina, presentata come un successo dall’amministrazione, non è utilizzabile per la mancanza dell’allaccio

del gas, con conseguente necessità di soluzioni provvisorie per la somministrazione dei pasti.

In merito interviene il consigliere comunale Niki Bartolini:

«Cinque mesi dopo l’inaugurazione della struttura, la realtà è inaccettabile. Le attività previste non possono svolgersi come

dovrebbero e i servizi promessi non sono ancora pienamente disponibili, nonostante le inaugurazioni in pompa magna.»

Come Noi Moderati, chiediamo all’amministrazione comunale di Teramo chiarimenti immediati e interventi concreti per garantire il

pieno funzionamento della struttura e dei servizi previsti.

Niki Bartolini

Consigliere comunale