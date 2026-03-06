PIAZZA DANTE / IL COMUNE RECUPERA STALLI DI LIBERA SOSTA

Ieri pomeriggio, la Giunta comunale ha approvato una delibera sulla gestione degli stalli del piano a raso del parcheggio di piazza Dante, stabilendo di ripristinare, sul fronte del complesso dell’edificio del Delfico, un numero adeguato di stalli di parcheggio da destinare alla sosta gratuita.

Da una prima stima, che dovrà essere riconfermata con un apposito sopralluogo, si dovrebbero recuperare circa una ventina di parcheggi, andando così ad alleggerire, nella stessa fase di ridefinizione partecipata del PRUSST legato alla realizzazione del parcheggio - risalente al 1999 e non più adeguato alle esigenze della sosta in una città in profonda trasformazione – ai problemi legati a una generale carenza di parcheggi, a cui contribuiscono anche i numerosi cantieri attualmente in corso sul territorio.

“Dopo le varie sentenze della giustizia amministrativa e di quella civile, che hanno confermato la capacità politica e la bontà della nostra azione, con questo provvedimento andiamo ad alleggerire i problemi della sosta in città – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – programmando contestualmente la ridefinizione partecipata del PRUSST originario legato alla realizzazione del parcheggio multipiano, che risale a quasi 30 anni fa e che non è più adeguato alle attuali esigenze. Tenuto conto delle difficoltà legate alla scarsa disponibilità di posti auto a servizio del centro storico, causata in questo momento dalla presenza contemporanea di numerosissimi cantieri, riteniamo che siamo un passo importante. Un passo che si inserisce in una più generale rivisitazione del sistema della sosta in città, anche in virtù del processo di definizione del P.U.M.S., per il quale sono in corso la procedura di valutazione delle osservazioni e quella di valutazione ambientale strategica”.

La delibera con la quale si vanno a recuperare i diversi parcheggi da adibire alla sosta libera, prevede anche la revoca contestuale della progressiva riduzione del numero di stalli di sosta sul piano a raso di Piazza Dante, legata al PRUSST originario, al fine di armonizzare ed uniformare le politiche della sosta agli indirizzi stabiliti dalla delibera approvata in consiglio a maggio dello scorso anno e relativa proprio all’adozione di misure straordinarie per l’organizzazione della sosta e la rivitalizzazione del centro storico.

“Si tratta di una delibera molto importante con la quale andiamo a dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini – commenta l’Assessore con delega alla mobilità Graziella Cordone – e che si inserisce in un più generale percorso di razionalizzazione del sistema della sosta che oggi fa registrare una situazione di oggettiva difficoltà. Il nostro impegno è massimo e proseguiremo su questa strada”.