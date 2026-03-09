GIOVANE TIFOSO AGGREDITO FUORI DALLO STADIO

La cronaca torna ad occuparsi del calcio locale: dopo la partita tra Nereto e Rosetana, finita con un pareggio, all’esterno del campo vibratiqno, un giovane rosetano è rimasto ferito in seguito a un’aggressione: 15 giorni di prognosi. A denunciare l’episodio e anche il danneggiamento dell’auto di un dirigente, è stata la stessa Rosetana, sul suo l profilo ufficiale. Secondo la società, inoltre, al rientro negli spogliatoi i tesserati sarebbero stati bersagliati dal lancio di oggetti, petardi e bottiglie piene d’acqua.