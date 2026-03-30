OTTIMA AFFERMAZIONE DELL'APRUTINO TERAMO AI CAMPIONATI ITALIANI SHOW E PRECISION





Si è svolto a Reggio Emilia, dal 26 al 29 marzo, il Campionato Italiano Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico, appuntamento di rilievo nel panorama nazionale della disciplina. La società Aprutino Teramo si è distinta ottenendo risultati di grande valore, confermando la qualità del lavoro svolto da atleti e staff tecnico. In particolare, il team ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria Small Sincro, salendo sul podio al termine di una gara competitiva. Buona anche la prestazione del Quartetto Junior, che ha raggiunto il 15° posto su 25 squadre partecipanti, dimostrando impegno, crescita e determinazione in una categoria molto combattuta. Questi risultati rappresentano un importante traguardo per la società, frutto di dedizione, allenamenti costanti e passione per questo sport. Grande soddisfazione è stata espressa dalle allenatrici Ambra Florimbi e Donatella Gramenzi, che sottolineano come tali successi siano uno stimolo per continuare a migliorare e a puntare sempre più in alto. L’Aprutino Teramo prosegue così il proprio percorso sportivo con entusiasmo, guardando ai prossimi impegni con rinnovata fiduci