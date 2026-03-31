LEGGE SULLA SICUREZZA URBANA, AVVIATO IL CONFRONTO IN COMMISSIONE



La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha avviato questa mattina il confronto sulla proposta di Legge Mannetti-D’Incecco (Lega), sulle “Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del bonus sicurezza Abruzzo”. L’obiettivo principale del provvedimento è sostenere la sicurezza urbana integrata come bene pubblico primario, grazie a interventi coordinati di prevenzione sociale, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sostegno alla polizia locale. Il progetto di legge, firmato oggi anche da Gatti (FdI) e dalla vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia (Noi Moderati), pone come base un particolare sostegno ai Comuni, interessati a una crescente percezione di insicurezza legata a fenomeni di microcriminalità, furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali, episodi di vandalismo e degrado urbano, con azioni di prevenzione più che di repressione e sostegno a progetti di sicurezza urbana, con priorità alle aree caratterizzate da fenomeni di microcriminalità o vulnerabilità sociale. Il presidente Gatti ha fissato i termini per depositare gli emendamenti.