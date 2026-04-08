TORRICELLA / BRANDIMARTE: “CHIAREZZA SUGLI AFFIDAMENTI COMUNALI”

Affidamenti diretti e servizi comunali, Brandimarte: “Su 280.000 euro di affidamenti serve chiarezza totale: troppi aspetti ancora da spiegare”

Torricella Sicura – Alla luce di una serie di elementi emersi in relazione agli affidamenti diretti disposti dal Comune di Torricella Sicura negli ultimi anni, ritengo non più rinviabile un chiarimento pubblico su una gestione che presenta diversi aspetti meritevoli di approfondimento.

Secondo quanto risulta dagli atti e dalle informazioni disponibili, a partire dal 2020 sarebbero stati affidati direttamente diversi servizi comunali – tra cui manutenzione esterna, sgombero neve e servizi connessi alla refezione scolastica – a una cooperativa sociale che, per quanto noto, risulterebbe operare prevalentemente in un ambito differente.

Si tratta di circostanze che rendono necessario chiarire in modo puntuale:

- i criteri adottati per gli affidamenti;

- i requisiti posseduti per lo svolgimento dei servizi affidati;

- le modalità operative con cui tali attività sono state effettivamente gestite nel tempo.

Dagli elementi disponibili emergerebbero inoltre aspetti che non possono essere ignorati e che richiedono ulteriori verifiche, anche in relazione all’organizzazione del lavoro, all’utilizzo di mezzi e risorse comunali e al coordinamento del personale impiegato nei servizi.

Ulteriori approfondimenti appaiono indispensabili anche per quanto riguarda eventuali situazioni di possibile incompatibilità o collegamenti personali che, se confermati, imporrebbero il massimo livello di trasparenza e chiarezza nei confronti della cittadinanza.

Nel complesso, si tratta di affidamenti che, secondo le informazioni disponibili, ammonterebbero a circa 280.000 euro nel periodo considerato: una cifra rilevante rispetto alla quale è necessario garantire piena correttezza procedurale, trasparenza amministrativa e tutela dell’interesse pubblico.

Di fronte a questi elementi, è legittimo chiedersi se tutte le scelte effettuate rispondano pienamente ai principi di imparzialità, buon andamento e corretta gestione delle risorse pubbliche.

Il mio intervento si colloca esclusivamente nell’ambito del ruolo istituzionale di controllo e vigilanza, ma proprio per questo ritengo che chi ha assunto queste decisioni abbia oggi il dovere di fornire risposte chiare, puntuali e documentate alla cittadinanza.

Confido che gli organi competenti, già interessati della vicenda, possano effettuare tutte le verifiche necessarie per fare piena luce sui fatti.

Quando si gestiscono risorse pubbliche e affidamenti, anche il solo dubbio deve essere chiarito fino in fondo, senza zone d’ombra e senza ambiguità.

Ivan Brandimarte

Consigliere comunale di opposizione – Gruppo “Uniti per Torricella”

Comune di Torricella Sicura