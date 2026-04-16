VIDEO / BOBCAT CONTROMANO SI "SCONTRA" CON L'ASSESSORE FILIPPONI... E VOLA UN SACROSANTO CAZZIATONE

L’ultima “moda” tutta teramana? Strade chiuse all’improvviso, senza uno straccio di segnalazione. E stavolta a farne le spese non è stato un cittadino qualunque, ma un amministratore: l’assessore comunale Antonio Filipponi. È successo oggi, in pieno centro. Filipponi stava percorrendo una via cittadina quando si è trovato davanti un bobcat contromano, spuntato praticamente dal nulla. Nessun cartello, nessun avviso, nessuna indicazione preventiva: solo il mezzo da lavoro piazzato lì, a rendere impossibile il passaggio. Risultato? Retromarcia obbligata e strada liberata a fatica. Ma prima di cedere il passo, l’assessore non ha certo fatto finta di nulla. All’operatore è arrivato un sonoro – e più che giustificato – cazziatone per l’assenza totale di segnalazioni. Un episodio che fotografa bene una situazione che in città molti denunciamo da tempo: cantieri improvvisati, deviazioni non indicate, lavori che spuntano senza preavviso. Con il risultato di creare disagi, confusione e, in alcuni casi, anche rischi per la sicurezza. Stavolta è toccato a un assessore.





