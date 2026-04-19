UCCISO A COLTELLATE A 21 ANNI NEL GARAGE DI CASA

Tragedia a Vasto, dove un giovane è stato rinvenuto senza vita nel garage di un condominio. Il corpo è stato scoperto in fondo alla rampa che conduce ai box auto di un complesso residenziale situato in una traversa della circonvallazione Histoniense, proprio nello stabile in cui la vittima viveva con la famiglia. A perdere la vita è stato Andrea Sciorilli. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo di 21 anni, A fare la drammatica scoperta sarebbero stati i genitori, che hanno trovato il giovane riverso a terra con evidenti ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118, ma per il ragazzo non c’era ormai nulla da fare. Gli investigatori hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’omicidio, proprio alla luce delle ferite riscontrate sul corpo. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili, non escludendo alcuna pista.