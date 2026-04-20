BACIA A SORPRESA LA BARISTA: DENUNCIATO PER VIOLENZA SESSUALE



Un gesto che qualcuno potrebbe liquidare come impulsivo, ma che per la legge rappresenta un reato grave. È quello contestato a un uomo finito al centro di un’indagine dopo aver baciato una giovane barista senza il suo consenso. L’episodio è avvenuto in un locale di un centro della Marsica. Secondo quanto denunciato dalla ragazza, l’uomo — italiano e frequentatore abituale, sembra innamorato della ragazza — si sarebbe avvicinato salutandola, per poi baciarla prima sulle guance e successivamente sulla bocca, cogliendola di sorpresa mentre era al lavoro. La giovane ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, raccontando l’accaduto nei dettagli e formalizzando una denuncia. L’uomo è stato rapidamente identificato e ora dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale. In base alla normativa italiana, infatti, anche un bacio, come quello raccontato oggi dal Messaggero, può configurare un reato se manca un consenso esplicito: non è necessaria una violenza fisica evidente, né la reazione immediata della vittima giustifica o attenua il gesto.



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