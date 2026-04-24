UNIVERSITÀ DI TERAMO E ASSUT EUROPE: UNA NUOVA ASSUNZIONE GRAZIE ALLA SINERGIA TRA FORMAZIONE E IMPRESA

La collaborazione tra Università degli Studi di Teramo e ASSUT Europe, azienda specializzata in soluzioni avanzate per la chirurgia, registra un nuovo risultato concreto: Carola Agostinone, dottoranda in Biotecnologie Cellulari e Molecolari, è stata assunta dall’azienda prima della conclusione del percorso, dopo aver svolto attività di ricerca nell’ambito di una borsa PNRR cofinanziata dalla stessa impresa.

La partnership tra l’Università di Teramo e ASSUT Europe, attiva in forma strutturata dal 2016, si fonda su dottorati industriali, progetti di ricerca congiunti e partecipazione a programmi nazionali ed europei, tra cui iniziative MSCA e interventi del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021–2027.

«L’assunzione di una nostra dottoranda prima ancora della conclusione del percorso formativo – ha dichiarato il Magnifico Rettore Christian Corsi - è il segnale più concreto della qualità del lavoro svolto insieme a questa impresa che rappresenta un’eccellenza del territorio. È questa l’università che siamo impegnati a costruire: aperta, connessa e capace di accompagnare i giovani verso percorsi professionali di alto profilo, rendendoli protagonisti dell’innovazione di domani. Non si tratta solo di un traguardo individuale ma della prova di come il dialogo tra competenze scientifiche e applicazioni industriali sia una realtà nel nostro Ateneo».

Per l’Ateneo il risultato conferma il valore della sinergia tra formazione avanzata e sistema produttivo nella creazione di occupazione qualificata e nello sviluppo dell’innovazione.