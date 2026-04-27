LA LAMBORGHINI DELLA POLIZIA MERCOLEDÌ A TERAMO PER "PRETENDIAMO LEGALITÀ"

La Lamborghini Huracán della Polizia di Stato protagonista a Teramo: al Parco della Scienza la IXª edizione di “Pretendiamo Legalità”

Sarà la Lamborghini Huracán della Polizia di Stato la grande protagonista della giornata dedicata alla legalità in programma a Teramo, in occasione della IXª edizione del progetto “Pretendiamo Legalità”, che si terrà presso il Parco della Scienza il 29 aprile dalle 10.00 in poi.

Un simbolo potente di innovazione, tecnologia e sicurezza che dopo il Parco della Scienza catturerà l’attenzione di cittadini e studenti: la celebre supercar della Polizia di Stato sfilerà lungo le vie del centro cittadino per poi arrivare in Piazza Martiri tra le ore 12:00 e le 12:30, dove sarà possibile ammirarla da vicino.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un importante percorso educativo che ha coinvolto le scuole della provincia di Teramo: nel corso della mattinata saranno infatti premiati gli studenti vincitori del progetto a livello provinciale nel Comune di Teramo, distintisi per il loro impegno nella realizzazione di progetti dai temi importanti quali la violenza di genere, il cyber bullismo e la Costituzione.

Accanto al momento istituzionale, il Parco della Scienza ospiterà anche gli stand delle specialità della Polizia di Stato, con dimostrazioni e attività che permetteranno ai partecipanti di conoscere più da vicino il lavoro quotidiano della Polizia di Stato. Grande interesse anche per la presenza dei reparti cinofili e degli artificieri, pronti a mostrare le proprie competenze operative.

Una giornata che unisce educazione e spettacolo, ma con un messaggio chiaro: la legalità è un valore concreto, da vivere ogni giorno.