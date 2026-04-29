DAL 3 AGOSTO LA CARTA DI IDENTITÀ "CARTACEA" NON VALE PIÙ: IL COMUNE ALLUNGA GLI ORARI DELL'ANAGRAFE PER CHI DEVE SOSTITUIRLA

Dal 3 agosto, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.76 del 2025 in attuazione del Regolamento UE n. 1157/2019, le carte d'identità cartacee cesseranno la propria validità e dovranno essere sostituite da quelle elettroniche.

Per questo, a fronte dell’elevato numero di cittadini che dovrà procedere alla sostituzione del documento in uso con la CIE, il Sindaco Gianguido D’Alberto ha disposto, con apposito decreto, delle aperture straordinarie dell’ufficio Servizi Demografici dedicate proprio al rilascio delle carte d’identità elettroniche.

Questo, con l’obiettivo di prevenire possibili disagi e lunghe attese nel periodo estivo.

In particolare, nel mese di maggio, oltre ai normali orari di apertura - il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì mattina dalle 8:30 alle 12:00 e il martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30 - i Servizi Demografici effettueranno il servizio anche il sabato mattina (specificamente nelle giornate del 9, del 16, del 23 e del 30) dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

Come disposto dal relativo decreto le aperture straordinarie saranno destinate al rilascio della CIE sia in sostituzione delle carte d'identità cartacee che di quelle in scadenza o smarrite.