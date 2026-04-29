TORRICELLA, BRANDIMARTE RISPONDE AL SICET; “NOI SILENTI? FALSITÀ”

In relazione al comunicato diffuso in data odierna dalla SICET di Teramo, concernente le modalità ritenute poco chiare e trasparenti nell’assegnazione degli alloggi ERP, si ritiene necessario ristabilire con fermezza la realtà dei fatti.

Il sottoscritto, consigliere comunale del gruppo di opposizione Uniti per Torricella, ha già da tempo avviato un’azione puntuale e documentata sulla vicenda, procedendo con formale accesso agli atti e portando la questione all’attenzione del Segretario Comunale e del Consiglio Comunale. Atti ufficiali che dimostrano, senza possibilità di smentita, un’attività costante di controllo e vigilanza.

È opportuno evidenziare che le criticità sollevate non si limitano agli alloggi ERP. Il gruppo di opposizione ha più volte denunciato anche le modalità con cui, da anni, il Sindaco procede all’assegnazione dei moduli abitativi provvisori (SAE) tramite semplici ordinanze sindacali, in assenza di criteri regolamentati, trasparenti e verificabili. Proprio per questo è stata formalmente richiesta l’adozione di un regolamento chiaro, volto a garantire equità e trasparenza nelle assegnazioni.

Nel corso degli anni, l’opposizione ha inoltre portato all’attenzione degli organi competenti numerosi episodi relativi a presunte irregolarità amministrative, esercitando con responsabilità il proprio ruolo istituzionale.

Alla luce di quanto sopra, ogni tentativo di rappresentare l’opposizione come inattiva o silente appare non solo infondato, ma strumentale e fuorviante. L’attività svolta è continua, tracciabile e orientata esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico.

Il gruppo Uniti per Torricella continuerà a esercitare con determinazione il proprio ruolo di controllo, affinché l’azione amministrativa sia improntata a legalità, trasparenza e rispetto delle regole.

Iwan Brandimarte

Consigliere comunale

Gruppo Uniti per Torricella