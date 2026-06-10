POLIZIA LOCALE, PROGRAMMATO PER VENERDÌ LO SCIOPERO NAZIONALE



Il CSA (Organizzazione Sindacalefirmataria del CCNL Funzioni Locali)ha indettoper venerdì12/06/2026 loSCIOPEROnazionale del personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale per l’INTERA GIORNATAe organizzato una manifestazione a Roma.

A tanto si è giunti in quanto la legge delega di riforma della Polizia Locale approvata il 14 maggio alla CameraNONrisponde alle esigenzerealie anziPEGGIORAla situazione.Infatti, alivello giuridico e contrattualeNON cambia NULLA e dalle disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica e dall’attuazione delle deleghe conferite e dei decretilegislativiattuativi NON devono derivare nuovi o maggiori ONERI.Tutto questo nonostante le competenze ampliate pressoché alla pari di quelle delle Forze di Poliziadello Stato.

Il testo approvato dalla CameraNONha tenuto contodelle altre proposte di legge presentate edi quanto rappresentatodal CSAin audizione e precisamente(punti principali):- status giuridico di diritto pubblico(enondi natura privatistica); - riconoscimentocome “forza di polizia ad ordinamento locale”(enonimpiegati); area di contrattazione autonoma con stanziamentida parte dello Stato e Regioni (enonla sezione speciale del CCNL);Indennità di Vigilanza equiparata a quella dip.s. delleForze di Polizia; - tutele previdenziali, assistenziali, infortunisticheelegali, pari a quelle delle Forze di Polizia.

Il CSA con lo sciopero del 12 giugno intende portare all’attenzione di tutte le forze politiche le problematicheelencate, considerando NON più tollerabili le discriminazioni che il personale di Polizia Locale continua a subire sul piano giuridico ed economico, pur essendo i baluardi della difesa della sicurezza locale/pubblica sui territori, anche a costo di grandi sacrifici sul piano personale, in quanto devono altresì scontare carenze di organico.