PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL SALINELLO: AFFIDATI I LAVORI.



Nei comunicati stampa di ieri e dell’altro ieri avevamo chiesto di conoscere il nome della ditta alla quale sarebbero stati affidati i lavori urgenti per la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sul fiume Salinello.

La risposta è arrivata con la determina dirigenziale n. 704 del 10 giugno 2026 della Provincia di Teramo.

Come avevamo letto negli atti — perché gli atti li leggiamo — e come avevamo già affermato, non si tratta di una gara tra più imprese, ma di un affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023.

La ditta individuata è la DGL Srl, con sede a Cellino Attanasio.

Alla società è stato richiesto di formulare un’offerta attraverso il portale Appalti & Contratti.

L’impresa ha proposto un ribasso del 2% e i lavori le sono stati affidati per un importo complessivo di 136.998,67 euro oltre IVA.

Il costo totale dell’intervento resta pari a 227.280,08 euro, finanziato dai Comuni di Giulianova e Tortoreto.

Dalla determina risulta che la ditta ha prodotto la documentazione richiesta e che è stata verificata la regolarità contributiva.

L’impresa ha inoltre assunto l’impegno di iniziare i lavori entro cinque giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento.

Attendiamo ora il completamento degli adempimenti previsti e l’avvio effettivo del cantiere.

Continueremo a leggere gli atti e a informare i cittadini con precisione e trasparenza.

La priorità resta una sola: vedere concretamente gli operai al lavoro e restituire la passerella alla piena fruibilità nel minor tempo possibile.



Pietro Adriani

Consigliere provinciale

La Forza del Territorio



Marialuigia Orfanelli

Consigliera comunale

Coordinatrice di Fratelli d’Italia Giulianova